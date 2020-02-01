"الديهي" يكشف أحدث مستجدات مفاوضات سد النهضة

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مسارات متعددة للمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت كوسيط في هذه المفاوضات، مشددًا على أن مفاوضات سد النهضة تمثل حزمة من الصعوبات والمشقة التاريخية والفنية والسياسية.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أنه كان ومازال يشفق على المفاوض المصري الذي هو في موقف تاريخي، وكان على مدار الساعة يدعو له بالصبر والثبات، معتبرًا أن مفاوضات سد النهضة تماثل مفاوضات طابا أو أصعب منها.
وتابع، أن هناك بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية وأخر عن الخارجية المصرية، وثالث عن الخارجية الإثيوبية خلاصتهم أنه تم التوصل لإطار واضح لما أسفرت عنه مفاوضات واشنطن حول سد النهضة، موضحًا أن جولة المفاوضات الشاقة والمجهدة والصعبة حول السد بواشنطن استمرت لمدة 4 أيام، وتم الاتفاق على وضع آلية لجدول خطة ملئ السد، وهذا كان مطلب مصري، وآلية للتعامل مع حالة الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة المطر أثناء ملئ السد، وأثناء تشغيله.

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