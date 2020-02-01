"الديهي" يكشف أحدث مستجدات مفاوضات سد النهضة

01 فبراير 2020 - 10:00 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مسارات متعددة للمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت كوسيط في هذه المفاوضات، مشددًا على أن مفاوضات سد النهضة تمثل حزمة من الصعوبات والمشقة التاريخية والفنية والسياسية.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أنه كان ومازال يشفق على المفاوض المصري الذي هو في موقف تاريخي، وكان على مدار الساعة يدعو له بالصبر والثبات، معتبرًا أن مفاوضات سد النهضة تماثل مفاوضات طابا أو أصعب منها.

