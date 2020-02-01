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"الحجر الصحي" يكشف سر احتجاز 12 حالة بمطار القاهرة

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المصريون ـ متابعات

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أكد حازم حسين، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، أن الحجر الصحي هو صمام الأمان للدولة المصرية؛ لمواجهة الأوبئة القادمة من الخارج، منوها بأن الحجر الصحي موجود في مصر منذ أيام محمد علي باشا، وليس مرتبط فقط بكورونا.
ولفت "حسين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم يترصدون أي قادم من الصين سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، حيث يتم قياس درجة الحرارة، وتحرير كروت متابعة.
وأضاف مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، أنهم يستخدمون أحدث الأساليب المتبعة في العالم، والمعتمدة من وزارة الصحة، فضلا على أنهم ينصحون الركاب حال حدوث أي ارتفاع في درجات الحرارة بالتوجه فورا لحميات العباسية.
وأوضح أن الـ 12 حالة التي تم عزلها كانت لعدم امتلاكهم شهادة حمى صفراء، وليس لهم علاقة بكورونا.
 

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