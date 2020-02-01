عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت في الفريزر

01 فبراير 2020 - 11:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب على كل من روج أن الدول العربية لم تقف بجانب فلسطين بعد طرح خطة السلام الأمريكية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إلى أن الدول العربية رفضت صفقة ترامب بشكل واضح، متسائلا: "أين التخاذل العربي الذي تتحدثون عنه؟"، مضيفا أنه لم يكن هناك طرف في الاجتماع مستشعرا الحرج في كلمته.

