  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت في الفريزر

مطار القاهرة

"الحجر الصحي" يكشف سر احتجاز 12 حالة بمطار القاهرة

الأهلي

الأهلي يتعادل مع الهلال ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

سد النهضة

"الديهي" يكشف أحدث مستجدات مفاوضات سد النهضة

هل يقضي «ديتول» على «فيروس كورونا»؟

هل يقضي «ديتول» على «فيروس كورونا»؟.. الشركة ترد

الدكتور هيثم الحاج علي

"هيثم الحاج": معرض القاهرة للكتاب الأكبر على مستوى العالم

أرشيفية

انتفاضة غضب برلماني ضد «صفقة القرن»

موجة الطقس السيئ

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

أرشيفية

نقاط عالقة تنتظر الحسم في مفاوضات «سد النهضة»

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

بالفيديو..

عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت في الفريزر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

#

أخطر ما يحدث على مواقع التواصل في مصر الآن

#

الجندي: هقدم شكوي في عمرو أديب

#

أديب: "نفسي أسيب الإعلام واشتغل في هذه المهنة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب على كل من روج أن الدول العربية لم تقف بجانب فلسطين بعد طرح خطة السلام الأمريكية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إلى أن الدول العربية رفضت صفقة ترامب بشكل واضح، متسائلا: "أين التخاذل العربي الذي تتحدثون عنه؟"، مضيفا أنه لم يكن هناك طرف في الاجتماع مستشعرا الحرج في كلمته.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن كل العبارات التي قيلت في الاجتماع اليوم كانت مساندة لفلسطين، معتبرا أن صفقة القرن كانت مفيدة حيث إنها وضعت القضية الفلسطينية في الصدارة مرة أخرى، معقبا: "القضية كانت الفريزر بقالها سنتين".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»
» 696 جنيهًا للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم
» 8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020
» ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية
» بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»
» الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"
» تصريحات مثيرة من "بن راشد" عن السعودية
» «كلوب»: هذا موقفي من رحيل «صلاح» عن ليفربول
» ارتفاع عدد المصابين بـ"كورنا" فى الإمارات
» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني