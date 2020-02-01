» طبيب يكشف: صلاة الفجر تحمي من الجلطات

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن الجلطات والأمراض المتعلقة بالمخ والقلب، موضحًا أن صلاة الفجر تحمي الناس من الجلطات.



وقال "موافي" خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج، "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، إلى أنه كان حاضرا في أحد المؤتمرات الطبية بألمانيا، حول توقيتات الأمراض، وفوجيء بأحد الأطباء الألمان يكشف دراسة تؤكد أن معظم الأمراض المتعلقة بشريان القلب والمخ تصب الإنسان في الصباح، ما عدا من يستيقظ ثم ينام، مستطردًا :"كنت حاضرًا بهذا المؤتمر، وحينما سمعت هذا الكلام سجدت شكرًا لله".

