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طبيب يكشف: صلاة الفجر تحمي من الجلطات

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دراسة: صلاة الفجر تحمى القلب
دراسة: صلاة الفجر تحمى القلب
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المصريون ـ متابعات

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تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن الجلطات والأمراض المتعلقة بالمخ والقلب، موضحًا أن صلاة الفجر تحمي الناس من الجلطات.
وقال "موافي" خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج، "باب الخلق" المذاع على شاشة "النهار"، إلى أنه كان حاضرا في أحد المؤتمرات الطبية بألمانيا، حول توقيتات الأمراض، وفوجيء بأحد الأطباء الألمان يكشف دراسة تؤكد أن معظم الأمراض المتعلقة بشريان القلب والمخ تصب الإنسان في الصباح، ما عدا من يستيقظ ثم ينام، مستطردًا :"كنت حاضرًا بهذا المؤتمر، وحينما سمعت هذا الكلام سجدت شكرًا لله".
وواصل: "لو جالي واحد مسيحي وخايف عليه جدًا أقول له قوم الفجر وأمشي اشرب مياه ونام تاني"، مضيفًا:" علمت فيما بعد بأن المسيحيين لديهم صلاة باكر.. ربنا يحمي الناس كلها".

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