تفاصيل خطة إجلاء المصريين من مدينة "ووهان" الصينية

01 فبراير 2020 - 11:50 م

أكد محمد بلال، عضو البعثة العلمية المصرية في مدينة ووهان الصينية، أن الجالية المصرية في الصين بخير وبصحة جيدة وبعيدة عن فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المدينة توقفت تماما بعد إصدار السلطات الصينية بعدم الخروج من المنازل ووقفت الملاحة الجوية والمواصلات العامة، وتحولت مدينة ووهان الصينية إلى مدينة أشباح.



وكشف عضو البعثة العلمية المصرية في مدينة ووهان الصينية، أن الرعب والخوف والقلق سيطر على المتواجدين في مدينة ووهان موضحا أنه فور صدور تعليمات بعد الخروج من المنازل يتم تنفيذ الأمر سريعا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح محمد بلال أنه يتواجد في المبني السكني له منذ 10 أيام لم يخرج نهائيا وتم توزيع أقنعة على الجميع حتى يتم حماية الجميع، موضحا أن أجازة رأس السنة الصينية الشتوية التي تستمر 20 عاما عادة ما يتم تخزين الأكل من جانب جميع المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، وقامت الحكومة الصينية بتوزيع المأكولات على الجميع.



وأشاد محمد بلال، عضو البعثة العلمية المصرية في مدينة ووهان الصينية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الجالية المصرية في الصين إلى القاهرة، مؤكد ان الصين تستطيع التغلب على فيروس كورونا كما حدث مع فيروس سارس.



وكشف عن إجراءات إجلاء الجالية المصرية من الصين وسيتم ذلك بالتنسيق مع السلطات الصينية وستكون الطائرة مؤمنة بالكامل طبيا، وأنه سيتم إقامة عزل صحي لهم لمدة 15 يوما بعد وصولهم إلى القاهرة.









