"التعليم" تستعد لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس

02 فبراير 2020 - 12:00 ص

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن إجراءات الوزارة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، قائلًا: "الوزارة حريصة على سلامة الطلاب قبل التعليم".



وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن وزارة الصحة أرسلت رسالة لكافة المدارس بإعطاء إجازة لأي طالب مُصاب بالبرد، والزائرة الصحية هي المختصة بإعطاء هذه الإجازة.

