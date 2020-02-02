» جاريد كوشنر: خطة السلام "فرصة كبيرة" للفلسطينيين

02 فبراير 2020 - 12:20 ص

دافع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، عن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشرق الأوسط، داعيًا الفلسطينيين إلى عدم إضاعة الفرصة.



وأشاد كوشنر – خلال لقاء خاص لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب- بالعلاقة التي تربط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، قائلا: "الشعب الإسرائيلي يثق في الرئيس الأمريكي.. لقد فعل الكثير من الأشياء العظيمة التي جعلت إسرائيل أكثر أمناً.. والعلاقة بين أمريكا وإسرائيل أقوى".

