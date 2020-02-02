إسرائيل توقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة

02 فبراير 2020 - 12:30 ص

قال مسؤول فلسطيني، السبت، إن السلطات الإسرائيلية قررت وقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بدءا من الأحد؛ بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات من القطاع.



جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية) رائد فتوح لمراسل الأناضول.



وأضاف فتوح: "اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والتابعة للادارة العامة للمعابر والحدود تبلغ القطاع الخاص بقرار الجانب الإسرائيلي بوقف إدخال الاسمنت لقطاع غزة ابتداء من يوم الأحد و حتى إشعار اخر".



ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغنا أنه اتخذ هذا القرار بدعوى "استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية".

