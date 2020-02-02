» إجراء روسي جديد بحق مواطني الصين بسبب "كورونا"

02 فبراير 2020 - 12:40 ص

أعلنت موسكو، السبت، تعليق الإعفاء الممنوح للسياح الصينيين بدخول البلاد دون تأشيرة؛ في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا الجديد" في روسيا.



وينص القرار الذي وقع عليه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على تعليق إعفاءات التأشيرة لدخول البلاد بالنسبة للسياح الصينيين، لفترة مؤقتة.

كما ينص نفس القرار على تعليق منح تأشيرة العمل للمواطنين الصينيين مؤقتا.

في السياق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن موسكو ستجلي مواطنيها من الصين، يومي 3 و4 فبراير/شباط الجاري.

والجمعة، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتاينا غوليكوفا، تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" على الأراضي الروسية، مشيرة إلى أنهما لمواطنين صينيين.

وقبل ذلك، أغلقت روسيا حدودها البرية مع الصين، وعلقت خدمة منح التأشيرة الإلكترونية للمواطنين الصينيين، بينما أوقفت بعض الشركات الروسية الرحلات الجوية وعبور القطار مع الصين.

و"كورونا الجديد" الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط).