غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع بقطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارات على مواقع، شمالي قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول، في قطاع غزة، أن الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، تقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أصدره، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على "إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (السبت)".
وأضاف إن من بين الأهداف "منشآت تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس (كتائب القسام) وفيها مبنى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية".
ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل. -

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