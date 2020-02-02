بالفيديو.. هذا ما فعله "الخطيب" بملعب الهلال السوداني

02 فبراير 2020 - 01:20 ص

أكد حسام عيسى، سفير مصر في السودان، أن الجيش السوداني وفر حماية كاملة لبعثة فريق النادي الأهلي وجماهيره.



وقال السفير المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد: «الأمن السوداني والجيش السوداني جابوا أتوبيسات وسيارات نقل للجماهير، التي خرجت من الاستاد في حراسة الشرطة».



وتابع: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قيادة مميزة، وأصر أنه لا يغادر ملعب المباراة إلا بعد الاطمئنمان على الجمهور المصري المرافق للفريق، ووقفنا مع الشرطة وقوات الجيش حتى خروج الجمهور».



وأضاف السفير أن جميع المصريين بخير، موضحًا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أجرى أكثر من اتصال للاطمئنان على بعثة الفريق.

