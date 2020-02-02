بيان ناري من الأهلي بعد ما حدث للاعبيه في السودان: إجراءات قوية

02 فبراير 2020 - 05:30 ص

أكد سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - أن فريقه سوف يتخذ عددًا من الإجراءات النارية ضد فريق الهلال السوداني لدى الكاف.



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة ناديه الرسمية: اللوائح واضحة .. إذا أجبر الحكم على استكمال المباراة بعد إيقافها فإن النتيجة تحتسب لصاحب الفريق الضيف 2 صفر.



وأضاف: كاف طبق العقوبة من قبل على الإسماعيلي .. ننتظر أن تطبق على الهلال أيضا.



وتابع: كنا في ثكنة عسكرية والأجواء غير طبيعية وسوف ننتظر ما سيحدث من الكاف.



واستدرك: إدارة الأهلي سوف تتحرك وتتخذ إجراءات قوية مع الاتحاد الإفريقي.



