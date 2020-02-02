5 معلومات عن المذيعة مروة ميمي بعد وفاة نجلها بطلق ناري

02 فبراير 2020 - 05:44 ص

توفي الطفل هشام عبد التواب الصاوي - نجل الإعلامية مروة ميمي - بطلق ناري في الرأس أثناء لعبه مع صديقه بمسدس خرجت منه رصاصة بالخطأ.



وفي يلي بعض المعلومات عن مروة ميمي:



- اسمها الحقيقي مروة أحمد واشتهرت باسم مروة ميمي



- كانت تعمل كمذيعة في قناة الحياة وقدمت برنامج "العيلة"



- قدمت برنامج "ازاي الصحة" على قناة النهار



- شاركت الإعلامية إنجي علاء في تقديم برنامج "طبيب الحياة".



- تم تكريمها على مجهوداتها الإعلامية عام 2019 من خلال مؤسسة حلقة وصل.



