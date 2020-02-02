  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قتيل فيلا نانسي عجرم

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تغير مجرى الأحداث بشهادة صادمة

ليفربول

صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم بسبب "مصر"

شوبير

شوبير ينفعل ويهاجم هؤلاء بعد فوضى مباراة الهلال

الأهلي

تعرف على أقوى عقوبة سيوقعها الكاف على الهلال بعد مباراة الأهلي

مروة ميمي

5 معلومات عن المذيعة مروة ميمي بعد وفاة نجلها بطلق ناري

الأهلي والهلال

بيان ناري من الأهلي بعد ما حدث للاعبيه في السودان: إجراءات قوية

محمود الخطيب

بالفيديو.. هذا ما فعله "الخطيب" بملعب الهلال السوداني

المدارس

"التعليم" تستعد لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس

كورونا

تفاصيل خطة إجلاء المصريين من مدينة "ووهان" الصينية

عمرو أديب

عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت في الفريزر

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تغير مجرى الأحداث بشهادة صادمة

الصفحة الأخيرة

قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
Advertisements

وكالات - أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

#

تطورات جديدة.. استدعاء والدة قتيل نانسي عجرم لسماع أقوالها

#

تصريحات جديدة عن قتيل فيلا "نانسي عجرم" تقلب أحداث القضية

#

أغرب ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث بدقائق

نانسي عجرم

قتيل نانسي

فجرت والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل في فيلا الفنانة نانسي عجرم مفاجأة من المحتمل أن تغير مجرى الأحداث في القضية.

وقالت والدة القتيل في تصريحات صحفية إن نجلها تعرض للتعذيب ، مطالبة بضرورة استدعاء طبيب شرعي آخر لفحص جثة نجلها ، حيث أن الطبيب الذي أجرى التقرير الأول لم يكن يمتلك الخبرة اللازمة حسب رأيها.

أضافت: كلامي عن اهتراء تقرير الطب الشرعي أيدني فيه زاهر حجو المدير العام لهيئة الطب الشرعي في سوريا.

أردفت: رأيت علامات تورم في جسد نجلي .. ليس هذا في الحسب ولكني لاحظت عددًا أكبر من الرصاصات في جسده أعتقد أنهم 21 رصاصة بخلاف ما ورد في تقرير الطب الشرعي من كونهم 18 .

وأضافت: أطلب من قاضي التحقيق السماح بفحص جثة نجلي من طبيبين أحدهم سوري والآخر لبناني للوقوف على الحقيقة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أحمد حسن: أكبر غلطة عملتها في حياتي إني سمعت كلام هاني أبو ريدة
» غادة نافع تكشف السبب الحقيقي لحجرها على الفنانة ماجدة
» نجم الزمالك السابق يتصدر "تويتر" عقب تعادل الأهلي والهلال
» تعليق ناري من "أديب" على تخرج ضباط قطر
» إجراء روسي جديد بحق مواطني الصين بسبب "كورونا"
» جاريد كوشنر: خطة السلام "فرصة كبيرة" للفلسطينيين
» طبيب يكشف: صلاة الفجر تحمي من الجلطات
» صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»
» 696 جنيهًا للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم
» 8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020
» ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني