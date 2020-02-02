والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تغير مجرى الأحداث بشهادة صادمة

02 فبراير 2020 - 07:30 ص

فجرت والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل في فيلا الفنانة نانسي عجرم مفاجأة من المحتمل أن تغير مجرى الأحداث في القضية.



وقالت والدة القتيل في تصريحات صحفية إن نجلها تعرض للتعذيب ، مطالبة بضرورة استدعاء طبيب شرعي آخر لفحص جثة نجلها ، حيث أن الطبيب الذي أجرى التقرير الأول لم يكن يمتلك الخبرة اللازمة حسب رأيها.



أضافت: كلامي عن اهتراء تقرير الطب الشرعي أيدني فيه زاهر حجو المدير العام لهيئة الطب الشرعي في سوريا.



أردفت: رأيت علامات تورم في جسد نجلي .. ليس هذا في الحسب ولكني لاحظت عددًا أكبر من الرصاصات في جسده أعتقد أنهم 21 رصاصة بخلاف ما ورد في تقرير الطب الشرعي من كونهم 18 .



وأضافت: أطلب من قاضي التحقيق السماح بفحص جثة نجلي من طبيبين أحدهم سوري والآخر لبناني للوقوف على الحقيقة.

