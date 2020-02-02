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السعودية تجلى 10 طلاب من بؤرة كورونا

السعودية تجلى 10 طلاب من بؤرة كورونا

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السعودية
السعودية
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وكالات - الدويني فولي

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أخبار السعودية

إجلاء

كورونا

كشف التليفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأحد، عن أن المملكة أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد بأن "السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة".

وذكر أن الخطوط الجوية السعودية أعلنت بعدها تعليق رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن تعليق الرحلات يبدأ من مساء اليوم.

وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

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