أول قرارات «كاف» بشأن مباراة الهلال والأهلى

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي التي أقيمت بينهما بملعب الجوهرة في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر "كاف" تقرير مراقب المباراة وحكم اللقاء، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل لجنة المسابقات المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية تجاه الفريق السوداني تجنبًا لتكرار هذا في المباريات المستقبلية من البطولة.

وشهدت المباراة أحداثًا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب اعتراضًا على القرارات التحكيمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل الأمن السوداني الذي نجح في السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة.

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