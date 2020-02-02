مستشار بن زايد: قطار المصالحة الخليجية تعطل

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عبد الخالق عبد الله

توقف

قطار المصالحة

قال عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن قطار المصالحة الخليجية توقف عن الحركة.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "يبدو أن قطار المصالحة الخليجية أصيب بعطل ميكانيكي وفقد زخمه وتوقف عن الحركة عند أول محطة له.. لا يستطيع القطار الآن التقدم إلى الأمام ولا يستطيع العودة إلى الوراء حتى إشعار آخر".

وكان عبد الخالق قد غرد في وقت سابق عن المصالحة الخليجية بالقول: "لتكون الأمور واضحة كل الوضوح.. الحوار السعودي القطري لطي صفحة الخلاف الخليجي يتم بعلم وموافقة ومباركة الإمارات ومصر والبحرين ولن يتقدم الحوار شبرًا واحدًا بدون توافق الجميع".

وأوضح حينها أن قطر تتودد إلى الرياض وتقدم تنازلات وتراهن على شق صف الرباعي وهو رهان خاسر كجميع رهانات قطر السابقة واللاحقة.

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