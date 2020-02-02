أحمد موسى: هقولكم على كارثة محدش يعرفها

02 فبراير 2020 - 10:21 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان المسلمين، ارتكبت جرائم كبيرة في حق المتاحف والآثار خلال أحداث يناير 2011، قائلاً: "متحف ملوي بمحافظة المنيا تمت سرقته أثناء عام 2011 وتم اغتيال الرجل الذي كان مكلفًا بمنح الزائرين التذاكر".

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، قائلاً: "هقولكم كمان على كارثة عملوها الإخوان محدش يعرفها، الإخوان قاموا بسرقة المتاحف والآثار الموجودة فيه وحطموا الآثار التي لم يسرقونها، كما حرقوا أيضًا عددًا من تلك الآثار، معقبًا: "الخونة سرقوا الآثار وحرقوها".

وتابع: خلال أحداث يناير 2011 قام الكثير من الأشخاص، وعلى رأسهم عناصر الإخوان، بالتنقيب عن الآثار وسرقتها، وحققوا مكاسب بملايين ومليارات الجنيهات.