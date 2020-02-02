رئيس دولة يفضح النساء على مواقع التواصل

02 فبراير 2020 - 12:52 م

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإكوادور بسبب تصريح غريب وصادم جاء على لسان رئيس الإكوادور لينين مورينو.

وكانت تصريحات مورينو قد أثارت حالة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تصريحه بأن النساء يبلغن عن حالات التحرش الجنسي فقط إذا كان مرتكبه دميما.

وكان مورينو قد صرح أثناء لقائه مع مستثمرين في مؤتمر بمدينة غواياكيل أول أمس بأن الرجال مهددون دائمًا بأن توجه لهم اتهامات زائفة بارتكاب تحرش جنسي ضد النساء.

وأضاف أن النساء غالبا ما يبلغن عن حالات تحرش، هذا حقيقي، وإنه لشيء جيد أن يقدمن على ذلك ولكن غالبًا ما يشعرون بالغضب من الأشخاص الدميمين في حالات التحرش.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص وسيما.. عادة لا تعتبر النساء ما حدث تحرشا.

وقد اعتذر مورينو في تغريدة على تويتر أنه لم يقصد التقليل من شأن مشكلة خطيرة مثل العنف أو التحرش.

وتابع قائلاً: "أعتذر عن تصريحات التي أسيء فهمها، فأنا أرفض كل أشكال العنف ضد المرأة".