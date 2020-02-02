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تعرف على عمر "شاكيرا" الحقيقى وأسرار علاقتها بـ "بيكيه"

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شاكيرا وبيكيه
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تحتفل الفنانة العالمية شاكيرا اليوم الأحد، الموافق 2 فبراير، بعيد ميلادها الـ43، فهي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1977، لأب كولومبي وأم لبنانية ودائمًا ما تفتخر بأصولها العربية.

وتعتبر شاكيرا واحدة من أشهر المغنيات في العالم، كما أنها أكثر من حازت على جوائز وترشيحات، فقد حصدت جائزتي جرامي وسبع جوائز جرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة ما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية.

وبعيدًا عن الغناء، فشاكيرا مرتبطة بواحد من أشهر اللاعبين في العالم، وهو  الإسباني جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة، فرغم فارق السن بينهما والذي يتعدي الـ10 سنوات، إلا أنهما يعشقان بعضهما للغاية.

وعن قصة تعارفهما، فقد تم اختيار شاكيرا لغناء الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم عام 2010 الذي حصل في جنوب أفريقيا وخلال تصويرها أغنية "waka waka "، تم استدعاء عدد من اللاعبين منهم جيرارد بيكيه لكي يظهروا في مشاهد مع شاكيرا في الفيديو كليب.

وهكذا تم اللقاء بينهما، ومنذ اللحظة الأولى حدث الانسجام الكبير بينهما ووعد بيكيه شاكيرا أنه سيربح البطولة من أجلها، وتطورت علاقتهما كثيرًا خلال هذه الفترة وبالفعل حصدت إسبانيا بطولة كأس العالم في تلك السنة لأول مرة في تاريخها.

وبعد البطولة أصبحا يتقابلان كثيرًا حتى أعلنا عن علاقتهما رسميًا مع بداية سنة 2011 واليوم يجمعهما طفلان هما ميلان وساشا.

وفي هذا السياق، اعترفت شاكيرا، في وقت سابق، بأن فارق العمر بينها وبين "بيكيه" أخافها في بداية علاقتهما فعندما تعارفا كان يبلغ هو 23 من عمره فقط، فيما هي كانت قد بلغت 33، قائلة: "شعرت بخوف كبير، كما خشيت أن أكن مصابة بإحدى العقد النفسية وهو عشق الأطفال الصغار، ولكن بعد فترة بدأت أتقبل الفكرة وأجد أن العمر لا يؤثر على علاقة امرأة برجل مهما كان عمرهما أو الاختلاف بينهما"

وأضافت: "أنها سعيدة بحياتها مع بيكيه كثيرًا، وأنها تعيش أجمل مراحل حياتها كأم لطفليهما".

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