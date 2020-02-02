» شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق حالة دهس سيدة سعودية في أحد شوارع مدينة ينبع.

ويظهر في مقطع في الفيديو انشغال سائق السيارة عن الطريق، بالتزامن مع عبور السيدة الشارع في ‎محافظة ينبع بالمدينة المنورة، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها، لتخرج السيدة من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، وتنجو من الموت بأعجوبة.

وكشفت وسائل إعلام عن أن إصابات السيدة متوسطة.



