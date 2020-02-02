» شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية

وكالات - الدويني فولي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق حالة دهس سيدة سعودية في أحد شوارع مدينة ينبع.
ويظهر في مقطع في الفيديو انشغال سائق السيارة عن الطريق، بالتزامن مع عبور السيدة الشارع في محافظة ينبع بالمدينة المنورة، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها، لتخرج السيدة من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، وتنجو من الموت بأعجوبة.وكشفت وسائل إعلام عن أن إصابات السيدة متوسطة.
من صحيفة / المرصد // في ينبع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سيدتان تعبران الطريق وفجأة تظهر سيارة مسرعة لتصطدم بإحداهن ،حيث طارت في الهواء وحملتها السيارة وسقطت السيدة أسفل العجلات وتوقف السائق بعد عدة أمتار/ ابشركم اصابتها متوسطه نتمنى لها الشفاء العاجل ?????????? pic.twitter.com/giQbCU7cPz— ??( Abo m altheyab )?? (@abmsdyab5136) February 2, 2020
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