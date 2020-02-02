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%40 يزوغون من التذاكر..

تحصيل 250 مليون جنيه من غرامات السكة الحديد

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قطار
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متابعات- الدويني فولي

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كشف مصدر مسئول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تحصيل 250 مليون جنيه من تطبيق الغرامات في القطارات الخاصة بالتهرب من دفع التذاكر والتدخين والتسطح أعلى القطارات والتي بدأ تطبيقها من أبريل الماضي.

وأوضح  أنّ غرامات التهرب من التذاكر يحصل منها الكمساري على 40% من قيمتها كحافز لتشجيعه على تحصيل قيمة الغرامات ومنع التزويغ من التذاكر، بحسب الوطن.

وأوضح المصدر، أن هناك 40% من الركاب ما زالوا يزوغون من دفع قيمة تذكرة القطارات، وأنّ الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة ستعمل على حدوث طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الهيئة لن تسمح بركوب أي مواطن دون تذكرة ولن تتنازل عن حقوقها، مشيرًا إلى أنها بدأت أول أمس العمل بالتعديلات الجديدة على نظام حجز تذاكر القطارات بأنواعها كافة، وقواعد التراجع عن السفر وإعادة التذاكر واسترداد قيمتها.

وتضمنت التعديلات رفع نسبة الخصم على التذاكر التي يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها لتصل إلى 50% من إجمالي قيمة التذكرة حال إعادتها قبل موعد السفر بـ24 ساعة، وتصل إلى 25% حال إعادتها قبل موعد السفر بـ48 ساعة، بدلا من 20% المتبع حاليا قبل صدور القرار.

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