فى عيد ميلاده الـ 70.. معلومات لا تعرفها عن "على جمعة"

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الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة
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عقب احتفال الإعلامي عمرو خليل، بعيد ميلاد الدكتور على جمعة، الـ70 وفق التوقيت الهجري، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن مفتي الجمهورية السابق.

وولد علي جمعة محمد عبد الوهاب الشهير بـ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف.

التحق بجامعة الأزهر الشريف وتخرَج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في سنة 1979 م.

حصل على ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون، في سنة 1985م بدرجة ممتاز، ودكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 1988م مع مرتبة الشرف الأولى.

وشغل على جمعة منصب مفتي الديار المصرية خلال الفترة من 2003 إلى 2013، كما أنه عضو في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 حتى الآن.

اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لأحد عشر عامًا على التوالي من 2009 - 2019، حسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن.

وعن حياته الشخصية، متزوج وله 3 بنات، و6 من الأحفاد، ويقيم في مدينة 6 أكتوبر.

وفاجأ الإعلامي عمرو خليل، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بالاحتفال بعيد ميلاده هجريًا على الهواء، وذلك خلال برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC ".

وقال "خليل": "الأغنية اللي شغاله حاليًا من فرقة نور النبي وعرضنا فيها صور خاصة بفضيلة الإمام الدكتور على جمعة، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يزيدك علم"، فيما رد "جمعة": "أشكر البرنامج وجزاكم الله خيرًا وبلغت الـ70 بالشهور العربية".

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