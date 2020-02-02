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البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة
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يعتبر البصل من أكثر الخضروات تداولا بين شعوب العالم، لكن استعماله في بعض الحالات قد يصيب بمرض قاتل.

تقرير طبي أمريكي كشف عن خطر مميت لتناول البصل الذي يحتوي على بقع تعفنية سوداء.

وبحسب التقرير الذي أعده باحثون بالولايات المتحدة فإن تناول البصل في هذه الحالة يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوي على مركب الأفلاتوكسين .

كما أن هذا المركب الخطير يصيب الإنسان بمرض سرطان الكبد القاتل ، حتى وإن تم غسل البصل فإن أثر المركب لا يزول ويجب التخلص من البصل كلية وبطريقة نهائية.


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