العجوز البريطانية تستنجد برئيس الوزراء للزواج من الشاب المصري

02 فبراير 2020 - 01:46 م

أرسلت البريطانية، البالغة من العمر 80 عامًا، والمثيرة للجدل، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تطلب منه مساعدتها للزواج من الشاب المصري محمد أحمد إبراهيم، رغم فارق السن الكبير بينهما.

وتقول البريطانية إيريس، عن رئيس الوزراء: "هو نفسه لديه صديقة شابة، ومن المؤكد أنه سيتفهم"، بحسب صحيفة "ذا ميرور" البريطانية .

وزعمت "إيريس" أن الدبلوماسيين البريطانيين فى القاهرة منعوها من الزواج من محمد أحمد إبراهيم ، 35 عامًا.

وكشفت "ايريس" بأن محمد، الذي ترغب في الزواج منه، تدعوه بالفرعون، وهو يناديني "كليوباترا".

تداولت قصة ايريس ومحمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، حيث ظهرت على شاشة التلفزيون تكشف عن تفاصيل علاقاتهما، وتأمل إيريس الآن أن يتعاطف رئيس الوزراء البريطاني مع قصتها، فهو يبلغ من العمر 55 عامًا ولديه علاقة مع شريكته كاري سيموندز التي تصغره بـ 24 عامًا.

وفي نص الرسالة، كتبت البريطانية "ايريس"، "بوريس، نحن شخصان مغرمان نحن نريد فقط أن نكون معا.. عزيزي السيد جونسون ، أعرف أنك رجل ذو قلب. أريد أن أتزوج من هذا الرجل من مصر.. نحن نواجه عقبات ونكسات. الوقت ليس في جانبي الآن. أريد فقط أن أمضي آخر أيامي معه".