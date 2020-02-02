"بوعزيزي" فى الأردن.. انتحار بائع جائل يهز البلاد

02 فبراير 2020 - 04:53 م

تسبب واقعة انتحار شاب أردني في حدوث هزة لحكومة البلاد، حيث جاء الانتحار عقب إزالة السلطات "بسطته" التي كان يجنى قوت يومه منها.

وفي تحرك فوري، وجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز جميع البلديات باستحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات تمكن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة.

وشدد عبر "تويتر" على التزام الحكومة بتقديم أراض من الأملاك العامة في حال لم تتوفر أراض تابعة للبلدية.

وعبر صفحته في فيس بوك ترحم الرزاز على الشاب أنس الجمرة قائلا: "حاول أن يجني قوت يومه بعرق جبينه".

وأضاف: "واجبنا مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، لا الوقوف في طريقه".