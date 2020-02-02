«الباز»: مصر عانت من سلطة الإخوان الدينية

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قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر عانت من سلطة الإخوان الدينية، مشيرًا إلى أن الإسلام يحرم الوساطة بين العبد والرب.

جاء هذا اثناء مشاركته في ندوة "سمات التدين الصحيح" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأحد.

وقال الكاتب الصحفي، إن السلطة الدينية، هي ما عانت منه مصر خلال حقبة الإخوان.

 وتابع أن الدين يحرر من السلطة الدينية، لكن هناك آخرين يسعون إلى السلطة الدينية.

وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف في المعرض، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.


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