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عروس تفرض رسوم دخول على حضور حفل زفافها

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عروس تفرض رسوم دخول على حضور حفل زفافها
عروس تفرض رسوم دخول على حضور حفل زفافها
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فتحي مجدي

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في فيلم "اللمبي" الذي عرض قبل سنوات في دور السينما المصرية، تمخض ذهن بطل الفيلم "محمد سعد" عن فكرة لسداد ديونه، بإقامة حفل زفافه، ودعوة كل من قام بمجاملتهم من قبل، ليقوموا بسداد "النقطة"، المسجلة في "الكراسة الصفراء".

وفي مصر، جرت العادة على أن يقيم البعض أفراح تسمى في العرف الشعبي "أفراح جمعية"، وهي مناسبة ربما تكون "وهمية" باسم زفاف، ابن، أو أخ، أو حتى حفل "طهور"، ليقوم صاحب المناسبة بجمع الأموال التي قام بدفعها في مناسبات مختلفة من قبل.

لكن ما حدث في تفاصيل القصة التالية التي نشرتها صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية مختلف بعض الشيء عن ذلك، وإن اتفقت الغاية في النهاية.

فقد فرضت عروس رسومًا على حضور المعازيم حفل زفافها (50 دولارًا على كل ضيف)، حتى تتمكن من استعادة الأموال التي أنفقتها خلال الحفل، الأمر الذي أثار استهجان واحد من الضيوف، وجعل يمتنع عن تلبية الدعوة.

وكتب أحد رواد منصة "ريديت" الاجتماعية، قائلاً: "حفل زفاف Cousin يوم الأحد، لسنا قريبين، لكن لدينا علاقة جيدة. لقد أصدرت إعلانًا هذا الأسبوع قائلة إنها ستلزم كل ضيف بدفع 50 دولارًا مقابل الحضور".

وأشارت – وفق ما نقل عنها - إلى أنه بالإمكان إرسال رسوم الدخول إليها عبر الهاتف، عن طريق "فينمو"، هي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول تملكها شركة "باي بال"، "حتى لا يكون هناك أي مشاكل وسيتم إضافة كل من دفع إلى" قائمة الضيوف الحصرية".

وتابع: "بمجرد أن قرأت هذا، شعرت بالصدمة". وردًا على سؤال عن السبب، قالت إنها تريد الحصول على المال الذي أنفقته في يوم الزفاف.

وأردف: "أخبرتها أنني لن أكون قادرًا على الحضور لأن هذا أمر شائن، وأتمنى لها التوفيق في حفل عرسها"، لافتًا: "عرض والداي دفع مقابل دخولي، لكنني رفضت. الآن يعتقد الجميع أنني سخيف".

وسأل صاحب المنشور، رواد منصة "ريديت" الذين تابعوا المنشور عما إذا كانوا أخطأ في ذلك. أجاب أكثر من 2000 شخص على سؤاله، ووافق الكثيرون على أن ما فعلته العروس هو "تصرف رهيب".


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