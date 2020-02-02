  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صور من الحادث

فيديو وصور.. حادث طعن «إرهابي» في جنوب لندن

ارشيفية

"عائلة مخلة بالشرف".. أب يغتصب ابنته وزوجها يعاشر أمها

مساعدات طبية مصرية عاجلة إلى دولة الصين

الرئيس يرسل مساعدات عاجلة للصين لمواجهة «كورونا»

اكرامى

مفاجأة.. شريف إكرامي يُقرر الرحيل عن الأهلي

أرشفية

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

الرزاز

"بوعزيزي" فى الأردن.. انتحار بائع جائل يهز البلاد

مرتضى

إجراء مفاجيء من "مرتضى" بشأن السفر لقطر

أرشيفية

فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها بعد "12 يوم زواج"

أرشيفية

مصر ترفض تسلم السجناء المصريين في الكويت

عز

الفنان محمد ممدوح يعلق على إصابة أحمد عز بـ"كورونا"

عضو سابق بـ«الكاف» يصدم جماهير الأهلي

الرياضة

كاف
كاف
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»

#

«bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد

#

لحظة اغتيال عضو سابق بمجلس محافظة بابل

#

صدمة جديدة للجهاز الفنى بالزمالك

المصريون

الاهلى

كاف

الهلال

وجه عبد المنعم حسين الشهير بـ«شطة» عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي «الكاف» صدة لجماهير الأهلي بشأن اعتبار فريق الهلال السوداني خاسرا أمام الفارس الأحمر.

كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر تأهل الى دور الثمانية بعد التعادل مع الهلال السوداني على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت بنيهما مساء أمس على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

قال شطة فى تصريحات تليفزيونية:لا يمكن اعتبار نادي الهلال خاسرا أمام النادي الأهلي وسوف يتم إعتماد النتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

أضاف: لم يكن تهديدات بتعرض لاعبو النادي الأهلي للضرر الفعلي على مدار المباراة والحكم المغربي قرر إيقاف اللقاء ثم قام باستكمالها مرة أخرى بعد مرور 10 دقائق واحتسب ايضا 3 دقائق وقت بدل إضافي.

لفت إلى أن مباراة الوداد والترجي فى نهائي دورى ابطال إفريقيا تم إيقافها لمدة ساعة ونصف ولكنها لم تكتمل مشيرا إلى ان الحكم المغربي رضوان جيد استكمل لقاء الاهلي والهلال ومنح 3 دقائق وقت بدل ضائع ما يعنى عدم وجود أية أزمات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

تجديد الدين..أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

سجال العلماء

فراج إسماعيل

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» يقود اليوفنتوس للفوز على فيورنتينا
» أسطورة ليفربول يسخر من محمد صلاح
» عضو سابق بـ«الكاف» يصدم جماهير الأهلي
» عروس تفرض رسوم دخول على حضور حفل زفافها
» سيدة تستدرج ابن أختها لقتله بسبب علاقة غير شرعية
» "حسابهم على الله".. رد الإفتاء على سؤال ورد إليها
» حكم الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار؟.. الإفتاء ترد
» مخمور يدهس مجموعة أطفال لبنانيين في أستراليا
» البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة
» شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية
» أمن البحر الأحمر على مائدة مباحثات حمدوك فى "جيبوتي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:05 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني