» أسطورة ليفربول يسخر من محمد صلاح

02 فبراير 2020 - 05:35 م

سخر مايكل أوين مهاجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الأسبق، من قدرة النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، في الوصول لعدد أهدافه مع متصدر الدوري الإنجليزي.

ونشر موقع برايم سكور على حسابه الشخصي على موقع تويتر ، تغريدة قام فيها بالإشارة لأوين :" محمد صلاح يقترب من عدد أهدافك مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ." ، ليقوم أوين بالرد ساخرًا بتغريدة كتب فيها:" يمكنني النوم لعام أو عامين حتى يتمكن من تحقيق ذلك."

يذكر أن أوين قد سجل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 118 هدفًا ، وهو ثالث أكثر الهدافين لليفربول في تاريخ البريميرليج.

يذكر أن محمد صلاح قد سجل أمس هدفين في فوز فريقه على حساب نظيره نادي ساوثهمبتون ، والتي انتهت بانتصار الريدز ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 70 في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.