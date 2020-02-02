"عائلة مخلة بالشرف".. أب يغتصب ابنته وزوجها يعاشر أمها

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محمد فضل- متابعات

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زوجة

عائلة

أم

ممارسة الرذيلة

شرف

كشفت واقعة ضبط زوجة لزوجها متلبسًا بممارسة الرذيلة مع أمها عن تفاصيل مخزية بشأن هذه العائلة التي تسكن في منزل واحد.

الواقعة شهدتها مدينة الصخيرات في المغرب، والتي أثارت الرأي العام بعد الكشف عن تفاصيلها التي بدأت بتقدم زوجة ببلاغ ضد زوجها وأمها بعدما ضبطتهما متلبسين أثناء ممارسة الجنس.

تم القبض على الزوج ووالدتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الفاحشة أكثر من مرة، وتم حبسهما على ذمة التحقيقات.

لكن المفاجأة التي صدمت الجميع هي عندما تنازلت الزوجة عن البلاغ ضد زوجها وأمها ليتم إخلاء سبيلهما وانقضاء الدعوى.

وكشفت صحف محلية عن مصادر أمنية، أن الزوجة تنازلت بشكل مفاجئ عن الدعوى مما جعل النيابة تخلي سبيلهما.

وأضافت المصادر أن الزوجة سبق لها وأن تقدمت ببلاغ تتهم والدها باغتصابها بالقوة، قبل أن تتنازل أيضا عن البلاغ فيما بعد، وهو ما أثار غضبًا تجاه هذه الأسرة بسبب انحرافاتها الأخلاقية والمخلة بالشرف.


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