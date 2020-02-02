فيديو وصور.. حادث طعن «إرهابي» في جنوب لندن

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فتحي مجدي

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قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

أعلنت الشرطة البريطانية، أن قوات الشرطة أطلقت النار على رجل بعد طعن عدد من المارة في أحد الشوارع المزدحمة جنوب العاصمة لندن.

ووقع الحادث على الطريق السريع في "ستريتهام"، حيث تعرض عدد من الأشخاص للطعن فيما تتعال معه الشرطة على أنها حادث إرهابي.

وتم إطلاق النار على المشتبه به من قبل ضباط الشرطة. وأصدرت شرطة العاصمة البريطانية بيانًا، قالت فيه: أطلق ضباط النار على رجل مسلح في ستريتهام".

وتفيد التقارير الأولية، أن عددًا من الأشخاص تعرضوا للطعن.

وأشارت الشرطة إلى أنها تقوم بتقييم الحادث؛ الذي يعتقد أنه مرتبط بالإرهاب.

وتظهر صور رجال الشرطة، وهم يوجهون أسلحتهم صول مشتبه فيه يبدو أنه مستلقٍ على الرصيف خارج أحد المتاجر .

وهرعت العشرات من سيارات الإسعاف ومروحيات الإسعاف إلى منطقة الحادث. فيما تم إغلاق جزئي للطريق الذي شهد الهجوم، وتم تحويل مسار الحافلات. 



شاهد الفيديو من هنا:

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