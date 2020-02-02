أول رسالة دكتوراه في مصر عن «محمد صلاح»

02 فبراير 2020 - 07:38 م

يجمع عشاق النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على أن أبرز ما يميزه، هو تمتعه بلياقة بدنية عالية، تعطيه السرعة، والقدرة على المراوغة، وتسجيل الأهداف.





ليس هذا فقط رأي محبي "مو صلاح"، بل هو أيضًا ما تؤكده رسالة دكتوراه تناقشها كلية التربية الرياضية جامعة بنها، تشير إلى اللياقة العالية التي يتمتع بها نجم "ليفربول"، كأحد أبرز أسباب ارتفاع مستواه، والذي أهله ليكون ضمن أبرز نجوم كرة القدم في العالم في الوقت الراهن.

رسالة الدكتوراه مقدمة من ناجح أبوزهرة، أخصائي الإصابات بجهاز كرة القدم بالنادي الأهلي، تحت عنوان: "تأثير برنامج بدني صحي وغذائي علي بعض مكونات الجسم للاعبي كرة القدم".





وتهدف إلى التعرف على البرامج البدنية والبرامج الصحية والبرامج الغذائية وكيفية تأثيرها على العضلات ونسبة الدهون لدى لاعبي كرة القدم.

وتشير إلى أنه لولا اتباع "محمد صلاح" لمثل هذه البرامج والتزامه في التمرينات البدنية والمهارية، والتزامه أيضًا بمواعيد النوم والنظافة الشخصية، وإدراكه وتطبيقه للبرامج الصحية، ونوعية الغذاء، وتطبيقه للبرامج الغذائية أيضًا، لكان لم يصل إلى هذا المستوى الفائق ورفع راية مصر.





ويعمل أبوزهرة مدرب لياقة بدنية بكلية الشرطة، وأخصائي إصابات رياضية بجهاز كرة القدم بالنادي الأهلي. وسبق أن عمل مدرب أحمال لفريق الشباب بنادي طلائع الجيش.

وأشرف على بحث الدكتوراه، كل من أ.د / حسين دري أباظة _ أستاذ فسيولوجيا الرياضة، والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية جامعة بنها، و أ.د / محمد سعد إسماعيل _ أستاذ بيولوجيا الرياضة ووكيل كلية التربية الرياضية جامعة بنها لشئون الدراسات العليا، وأ.د / محمد عودة خليل _ أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية جامعة بنها، وأ.د / محمد محمود مصلحي _ أستاذ كرة القدم بقسم الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.







ويناقش البحث أ.د / حمدي عبده عاصم _ أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة السادات، و أ.د/ محمد حميدو محمود _ أستاذ كرة القدم بقسم الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية جامعة مطروح.





أ.د محمد سعد إسماعيل





أ.د محمد عوده خليل





أ.د محمد محمود مصلحي





أ.د حسين دري أباظه









الكابتن ناجح أبوزهره