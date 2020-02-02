أول فيديو للمصريين العائدين من الصين

02 فبراير 2020 - 07:45 م

رصد مقطع فيديو اللقطات الأولى للمصريين المغادرين لمدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا القاتل.

وكشف الفيديو الذي عرضته فضائية "TEN "، قبل قليل، حافلات المصريين أثناء إجلائهم من المدينة المنكوبة.

ومن المقرر هبوط الطائرة المصرية القادمة من الصين، بمطار العلمين، ومن ثم إلى مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، التي تعتبر كـ"حجر صحي".

وسيظل المواطنون القادمون من الصين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بمستشفى النجيلة بمدينة تحت الرعاية الطبية، للتأكد من عدم إصابة أي منهم بعدوى فيروس كورونا.