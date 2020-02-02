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رد فعل «إكرامي» بعد قرار نجله الرحيل عن الأهلي

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المصريون

الاهلى

إكرامي

أبدى إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، حزنه الشديد بعد قرار نجله شريف الرحيل عن صفوف الأهلي، في نهاية الموسم الحالي.

ونشر شريف إكرامي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيرحل عن الأهلي في نهاية الموسم.

وأضاف إكرامي الشحات في تصريحات صحفية: "الأمر يحتاج تفكير، ويحتاج للحظات، لأني حتى الآن في حالة من عدم الاستيعاب مما حدث، ولا أعلم سبب رحيله عن الأهلي".

وأكمل: "شريف إكرامي لم يطلب نصيحتي قبل اتخاذ ذلك القرار، فهو أمر خاص به، ولا أعلم ما هي وجهته المقبلة، وأي ناد أو دوري سيستقر به، وفي النهاية، أتمنى له التوفيق في أي خطوة".

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي رغم جلوسه على مقاعد البدلاء طوال الفترة الأخيرة، إلا أنه كان مساندًا للاعبين في المباريات الهامة، وأقربها بالأمس التي شهدت تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي، بعد معاناة أمام الهلال السوداني.

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