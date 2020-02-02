بالصور.. الصين تنتهي من بناء مستشفى في 10 أيام

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محمد فضل- متابعات

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في تحد أبهر العالم، أعلنت السلطات في الصين، 24 يناير الماضي، أنها بدأت في بناء مستشفى في دينة ووهان التي انتشر فيها فيروس كورونا، على أن يتم الانتهاء منها خلال 10 أيام.

واليوم الأحد، هو اليوم العاشر، حيث أعلنت السلطات الانتهاء رسمياً من بناء مستشفى الطوارئ المؤقت لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة scmp الاقتصادية الصينية أنه تم تسلُّم المستشفى رسمياً، وسيتم افتتاحه يوم غد، موضحة أن جيش التحرير الصيني الشعبي سيكون مسؤولاً عن المنشأة، وقد بدأ بنقل أكثر من 1400 عامل طبي عسكري، بالإضافة إلى الإمدادات الخاصة بالمستشفى، وذلك بعد تلقيهم أوامر مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأفادت الصحيفة أن من بين الطاقم الطبي الذي سيرسله الجيش الصيني إلى المستشفى الذي يحمل اسم «هوشنشان»، أطباء ومتخصصين يتمتعون بخبرة في علاج الفيروسات التي ظهرت في وقت سابق على غرار «سارس» و«إيبولا».

وتقول صحيفة « بزنس إنسايدر» الاقتصادية الأميركية إن الصين نجحت في إنهاء بناء مستشفى في 8 أيام، حيث تبلغ مساحته 25000 متر مربع ويحتوي على 1000 سرير.

هذا وكشفت وسائل الإعلام الحكومية أن السلطات الصينية تقوم ببناء مستشفى طوارئ ثانٍ، على بعد 25 ميلاً من مستشفى «هوشنشان»، أطلق عليه اسم مستشفى «ليشنشان»، وتبلغ سعته 1600 سرير ، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه يوم الأربعاء المقبل.










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