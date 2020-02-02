هولندا.. احتجاجات ضد "صفقة القرن" المزعومة

02 فبراير 2020 - 10:10 م

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، احتجاجات ضد خطة السلام المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".



واجتمع المحتجّون أمام محطة القطار المركزية في أمستردام، بدعوة من "وقف المجتمع الهولندي الفلسطيني" (غير حكومي)، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل "فلسطين حرة" و"العدالة من أجل فلسطين"، وسط هتافات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حديثه للأناضول، أكد رئيس وقف المجتمع الهولندي الفلسطيني، أيمن نجمة، أن الفلسطينيين هم من يحق لهم اتخاذ قرارات حول فلسطين، لا ترامب.

وأضاف أن هدفهم من الاحتجاج المذكور توضيح الصورة الحقيقية للهولنديين ولكافة أوروبا، حول ما يتعرض له الفلسطينيون.

بدورها، قالت الهولندية "أنيلين" المشاركة في الاحتجاج، إنها عملت لفترة طويلة في المشافي بفلسطين، معربة عن دعمها لهم ضد "صفقة القرن" المزعومة.

ودعا المحتجون إلى رفض "صفقة القرن" المزعومة، مؤكدين أنها تخدم المصالح الإسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب، عن "صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، بحضور نتنياهو.