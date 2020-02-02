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العراق.. عبد المهدي يبدي دعمه لخلفه علاوي لتشكيل الحكومة

عرب وعالم

عبد المهدي
عبد المهدي
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المصريون ووكالات

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أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الأحد، دعمه الكامل لخلفه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك خلال أول لقاء بينهما منذ تكليف رئيس البلاد برهم صالح، علاوي بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة عبد المهدي المستقيلة.
وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي اطلعت عليه الأناضول، أن الجانبين بحثا "إنجاز عملية انتقال سلس للسلطة تراعى فيه الشروط الدستورية والديمقراطية كافة، ولدعم الحكومة المقبلة وإنجاح عملية وضع وتنفيذ منهاجها الوزاري".
وأكد عبد المهدي دعمه "الكامل لعلاوي خلال فترة تشكيل الحكومة الجديدة والتعاون التام لضمان انطلاقتها بقوة وتعزيز التبادل السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية، بما في ذلك التوقف عن الدخول في التزامات أساسية داخليا وخارجيا".
وقال عبد المهدي إنه سيتوقف عن إجراء "أي لقاء أو (اتخاذ) قرار مهم واستراتيجي" لعدم التأثير على خطط علاوي المستقبلية.
وقال البيان إن عبد المهدي وعلاوي اتفقا على "الاستمرار بأقصى درجات التعاون والتشاور خلال الفترة الانتقالية من أجل ضمان استمرارية وانسيابية العمل الحكومي وتنفيذ القرارات المتخذة".
وأجبر الحراك الشعبي، المتواصل منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكومة عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي.
ولا يحظى خلفه علاوي بدعم المحتجين الذين يصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وأمام علاوي مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان لمنحها الثقة. 

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