» إجراءات صارمة بالدول العربية للتصدي للفيروس القاتل

02 فبراير 2020 - 10:34 م

واصلت دول عربية، الأحد، اتخاذ إجراءات وقائية من فيروس "كورونا الجديد" الذي يثير الرعب حول العالم، شملت فرض قيود على دخول القادمين من الصين، وإجراء رعاياها هناك، وتعليق رحلات الطيران إلى هذا البلد الأسيوي.



إذ قرر الأردن والعراق فرض قيود على دخول الوافدين من الصين خوفا من انتقال الفيروس إليهما.

ففي عمان، ذكر بيان لوزارة الداخلية الأردنية أنه تقرر "عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأراضي الأردنية".

ويأتي القرار الأردني، وفق البيان، لـ"غايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى أراضي المملكة".

وتبلغ الفترة بين الإصابة بالفيروس وظهور أعراض العدوى إلى ما يتراوح بين يوم و14 يوما.

وفي بغداد، أعلنت وزارة الداخلية العراقية منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد.

وقالت، في بيان، إن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد".

على النحو ذاته، أعلنت شركات طيران في دول عربية تعليق رحلاتها من وإلى الصين ضمن إجراءاتها للوقاية مع الفيروس.

في مسقط، أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، عبر "تويتر"، أنها علقت رحلاتها الجوية من وإلى الصين اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا الجديد".

كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، في بيان لها، تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وبين "جوانزو" الصينية بدءا من الأحد وحتى إشعار آخر.

أيضا، قامت دول عربية بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية (وسط)، التي شهدت أول ظهور للفيروس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يتفشى بها.

إذ أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أنها أرسلت طائرة خاصة إلى ووهان، فجر اليوم، لإجلاء 36 جزائريا و10 تونسيين، إضافة إلى رعايا من موريتانيا وليبيا (لم تحدد عددهم).

وفي القاهرة، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تصريحات صحفية بأنه سيتم إعادة 306 من أبناء الجالية المصرية في ووهان ممن يرغبون في العودة البلاد.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 304، وإصابة 14 ألفا و628 شخصا.