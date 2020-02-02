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نبيل شعث يطالب العرب بـ"مواقف عملية" ضد "صفقة القرن"

عرب وعالم

وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث
وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث
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المصريون ووكالات

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طالب نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، الأحد، العرب بـ"مواقف عملية" لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز العرب للشؤون الاستراتيجية (غير حكومي) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال شعث: "مواجهة الصفقة بدأت في فلسطين بقرارنا وقف كافة العلاقات بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتحركات الشعبية في الشارع الفلسطيني".
وأضاف: "نريد من أشقائنا العرب مواقف وتحركات عملية لمواجهة الصفقة، والقضاء عليها".
وتابع: "لم يخطر في بال بعض الأشقاء العرب بأن الصفقة ستكون بهذا السوء والحقد والكراهية، لكن الإجماع على رفضها من وزراء الخارجية العرب شكّل موقفا جيدا".
والسبت، قرر وزراء الخارجية العرب بالإجماع، بعد اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، رفض "صفقة القرن"، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـ"القوة".
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئييس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. -

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