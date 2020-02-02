فرنسا تجلي دفعة جديدة من ووهان الصينية

وصلت إلى فرنسا، الأحد، طائرة ثانية تقل العشرات من مواطنيها ورعايا دول أوروبية أخرى تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، التي شهدت أول ظهور لفيروس "كورونا الجديد".

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن الطائرة هبطت في مطار "استريس" العسكري جنوبي فرنسا في تمام الساعة 14: 30 بالتوقيت المحلي (13: 30 ت.غ).

وأقلّت الطائرة 250 شخصا، بينهم 65 فرنسيا، فيما يحمل الباقون جنسيات بلجيكا وهولندا وسويسرا.

وستقوم فرنسا بوضع مواطنيها، الذين تم إجلاؤهم من الصين، تحت الحجر الصحي في مركز ببلدة "كاري لو رويه" جنوبي البلاد، لمدة 14 يوماً؛ بغية التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس .

والجمعة الماضي، وصلت إلى فرنسا طائرة على متنها 250 مواطنا تم إجلاؤهم من ووهان.

