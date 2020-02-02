» الزراعة: زيادة الفحوصات على المنتجات القادمة من الصين

02 فبراير 2020 - 10:50 م

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحجر الزراعي والحجر البيطري يقومان بفحص المنتجات التي تدخل مصر للكشف عن سلامتها من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم زيادة الفحوصات على المنتجات القادمة من الصين.

