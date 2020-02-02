» تعرف على خطوات الخروج من القوائم السوداء في البنوك

كشف محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، عن تعامل البنوك مع العميل المتحصل على القروض منتظم السداد، والعميل متعثر السداد.



وقال "كفافي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن العميل الذي استهلك الحد الأقصى الائتماني وحصل على قروض من عدة بنوك لكن منتظم السداد، يستطيع الحصول على قرض آخر بناء على تقرير شركات الاستعلام الائتماني، هذا إذا كان في حدود معدل خدمة الدين من البنك المركزي والذي يُقدر بنحو 50% للقروض الشخصية والسيارات، و40% لقروض التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن العميل مُنتظم السداد إذا حصل على قروض بما يُعادل 50% من دخله لا يستطيع الحصول على قرض مجددًا.

