تفاصيل إجلاء 306 مصريًا من الصين بسبب "كورونا"

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك طائرة أرسلتها الحكومة المصرية لنقل المصريين القادمين من مدينة وهان الصينية، وعددهم 306 مصريين أبدو رغبتهم في العودة من أصل 345، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في لفتة عظيمة من الرئيس السيسي وجه بأن تحمل الطائرة المتجه للصين 10 اطنان من المستلزمات الطبية الوقائية كهدية من الشعب المصري للشعب الصيني.
وتابع سعد أن السفارة المصرية ببكين لن تترك المصريين الباقين في مدينة وهان وستظل تتابع معهم للاطمئنان على حالتهم، مؤكدا أن قرار العودة طواعية للشخص ولا يوجد إجبار عليه، طالما أنه يرى مصلحته في البقاء. 
وأشار إلى أن هناك 3 أطباء غادروا على متن الطائرة لمتابعة الحالة الصحية للمصريين القادمين من الصين، لأن هناك من بين العائدين سيدات حوامل يحتاجون للفحص والرعاية الطبية.

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