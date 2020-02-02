أطباء في تايلاند يعلنون التوصل لعلاج الفيروس "القاتل"

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وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة
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المصريون ـ متابعات

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قال أطباء من تايلاند الأحد إنهم شهدوا نجاحا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس إتش.أي.في (مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز) وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيرا خلال 48 ساعة من بدء العلاج.
ونسبت وكالة «رويترز» لأطباء من مستشفى راجافيثي في بانكوك القول إن نهجا جديدا في علاج فيروس كورونا حسن حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم ومنهم امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عاما من مدينة ووهان أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام.
ويشمل العلاج مزيجا من عقارين لمكافحة فيروس اتش.إي.في هما لوبينافير وريتونافير إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا أوزيلتاميفير.

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