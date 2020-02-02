» "الحجر الصحي" يكشف طرق الوقاية من "كورونا"

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كشفت الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي، عن عدم دخول أي حالة مصابة بالكورونا مصر، حتى الآن.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كورونا مرض تنفسي يمكن تجنب الإصابة به عبر تغطية الأنف والفم خلال الكحة والعطس، وغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الأسطح في المستشفيات»، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع نفايات الطائرة القادمة من المناطق الموبوءة كعناصر خطرة.
وتابع: «سيتم تطهير جميع متعلقات وملابس المصريين القادمين من الصين»، مشيرا إلى أن هناك طبيب أمراض نساء على الطائرة التي ستجلي المصريين من الصين نظرا لوجود سيدة حامل.
وأكد أن المصريين القادمين من الصين و طاقم الطائرة وأفراد الطافم الطبي سيرتدون كمامات خلال رحلة العودة.

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