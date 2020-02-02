رئيس وزراء أردني أسبق يحذر من حصار اقتصادي

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حذر رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، الأحد، من حصار اقتصادي على بلاده بسبب موقفه من "صفقة القرن" المزعومة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الروابدة خلال استضافته بأحد برامج التلفزيون الرسمي في المملكة.
ووفق تفاصيل المقابلة، التي بثها موقع "هلا أخبار" التابع للجيش، قال الروابدة: "الأردن مقبل على حصار اقتصادي، وما أتوقعه، طالما أن الأردن سيرفض، أن يكون هناك شح وتشديد في القروض والمساعدات".
وتابع: "يجب أن يكون الأردن جاهزا متقبلا لذلك، ونحن نمر في مرحلة اقتصادية ضنكة، وحتى نكون جاهزين يجب أن نربي قناعات عند الناس ويجب أن تخاطب الحكومات الشعب بمنطق ووعي ومكاشفة".
وأردف في ذات السياق: "الكلفة ستكون غالية، والأردن يجب أن يكون جاهزا لدفع الثمن".
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
ولقي الإعلان عن الصفقة المزعومة رفضا أردنيا واسعا، رسميا وشعبيا، مع التأكيد على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحفظ حقوقه المشروعة".
وقال الروابدة بهذا الخصوص: "لا أعتقد أنها صفقة لأن الصفقة تتم بالتفاوض بين طرفين، لكن هذه جاءت من طرف واحد أمريكي والكاتب إسرائيلي".
وعن توقيت الإعلان عن الخطة الأمريكية، قال الروابدة: "الصهيونية استغلت الظرف العربي وانهيار النظام العربي والاهتمام بالشؤون المحلية الخاصة والتفتيش عن مظلة حماية".


وأضاف: "هذه المرحلة استفاد منها الصهاينة عبر نفوذهم في أمريكا، ولا أعتقد أن تمر هذه الصفقة لدقيقة واحدة، وإمكانية فرضها ليست سهلا". -

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