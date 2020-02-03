تفاصيل جديدة تقلب الموازين في مقتل نجل مذيعة "النهار"

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المصريون ـ متابعات

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كلمة مهينة قالها الكمسري للضحية عن إخوته فقفز من القطار فورا

كشفت هبة ميمي، شقيقة الإعلامية مروة ميمي، تفاصيل مصرع نجل شقيقتها، إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد أصدقائه.
وقالت "ميمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد: "نجل شقيقتي كان هادئًا ولا يلعب سوى البلايستيشن، وتوفى خلف الباب، وهذا يعني أن الوفاة كانت نتيجة شد وجذب، ولم تكن ناتجة من اللعب مع أصدقائه مثلما قيل".
ولفتت إلى أن الطفل الذي قام بقتل نجل شقيقتها قام باصطحاب المسدس من الشقة على سبيل الهزار، معقبة: "مسك مسدس عشان يخوف نجل شقيقتي، فقال له نجل شقيقتي أنا بخاف من المسدسات، فقام صديقه بالجري ورائه بهدف تخويفه.. شيء محزن ومؤلم ومش عارفة أقول إيه بصراحة".
وطالبت مذيعة النهار مروة ميمي، الجميع بمساندتها والوقوف بجانبها لأخذ حق نجلها كريم 15 عامًا، وذلك بعد أن لقي مصرعه إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد أصدقائه بالخطأ.
 وكتبت ميمي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "عايزه حق ابني، اقفوا معايا، كان رايح يوم إجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كده يموتوه اقفوا معايا كلكوا، قلبي اتكسر".

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