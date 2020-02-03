كلوب ينفعل بعد الإساءة لـ"صلاح": لن أسمح أن تصفوه بهذه الكلمات

أحمد عادل شعبان
انفعل يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - بعد اتهام النجم المصري محمد صلاح بالأنانية وعدم التمرير لزملائه.
وقال "كلوب" في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" : لم يكن محمد صلاح أنانيا في يوم من الأيام ولا أقبل أن يقال عنه هذا الكلام .
وأضاف : نحن نتكلم عن مهاجم يلعب في الجهة اليمنى ، وأحيانا رأينا صلاح يسجل أهدافا من بين 4 مدافعين ، وعندما لا تسجل كرة بهذه الصعوبة يقول البعض إنه كان يجب أن تمرر لهذا أو ذاك.
وتابع: الحياة ليست بهذه السهولة التي يتحدث بها الناس ، لم يكن صلاح أنانيا وفي مباراة ساوثهامبتون صنع الأهداف لزملائه وسجل.
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