كلوب ينفعل بعد الإساءة لـ"صلاح": لن أسمح أن تصفوه بهذه الكلمات

03 فبراير 2020 - 06:03 ص

انفعل يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - بعد اتهام النجم المصري محمد صلاح بالأنانية وعدم التمرير لزملائه.



وقال "كلوب" في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" : لم يكن محمد صلاح أنانيا في يوم من الأيام ولا أقبل أن يقال عنه هذا الكلام .



وأضاف : نحن نتكلم عن مهاجم يلعب في الجهة اليمنى ، وأحيانا رأينا صلاح يسجل أهدافا من بين 4 مدافعين ، وعندما لا تسجل كرة بهذه الصعوبة يقول البعض إنه كان يجب أن تمرر لهذا أو ذاك.



وتابع: الحياة ليست بهذه السهولة التي يتحدث بها الناس ، لم يكن صلاح أنانيا وفي مباراة ساوثهامبتون صنع الأهداف لزملائه وسجل.



