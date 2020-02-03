» مدرب المنتخب: هاني أبو ريدة خدعنا ووضعنا في وجه المدفع

أحمد عادل شعبان
وجه هاني رمزي - المدرب العام السابق لمنتخب مصر - اتهامات قاسية لاتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة.
وقال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: اتحاد الكرة لم يضع بندا في عقده معنا أثناء تدريب المنتخب بضرورة الحصول على كأس الأمم الأفريقية 2019.
وأضاف: كان الاتفاق ينص على ضرورة تأهل المنتخب لكأس العام 2022 بقطر ، هذا ما تم معي ومع أجيري.
وأردف: فوجئنا بهاني رمزي يغير كلامه معنا بعد استضافة مصر للبطولة وطالبنا بضرورة حصدها .
وتابع: أعترف بفشلي مع منتخب مصر وأتمنى التوفيق له الفترة المقبلة.
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